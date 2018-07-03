Этот день настанет уже завтра! 4 июля в Ярославле приступят к ремонту проспекта Авиаторов.

Проспект Авиаторов наконец начнут ремонтировать

Об этом 76.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Завтра на дороге начнут выкапывать старые бордюры, — уточнил официальный представитель мэрии Хаджи Бадалов.

Дальнейший график работ на проспекте будет известен позже.

Также в Ярославле ищут подрядчика на содержание и мелкий ремонт 90 улиц города: список тут. Всего в этом году в Ярославле капитально отремонтируют 23 дороги. Например, к работам на улице Чкалова уже приступили.