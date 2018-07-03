Дождались: назвали точную дату, когда начнут ремонтировать проспект Авиаторов
3 июля 2018 14:31
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Этот день настанет уже завтра! 4 июля в Ярославле приступят к ремонту проспекта Авиаторов.
Об этом 76.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Завтра на дороге начнут выкапывать старые бордюры, — уточнил официальный представитель мэрии Хаджи Бадалов.
Дальнейший график работ на проспекте будет известен позже.
Также в Ярославле ищут подрядчика на содержание и мелкий ремонт 90 улиц города: список тут. Всего в этом году в Ярославле капитально отремонтируют 23 дороги. Например, к работам на улице Чкалова уже приступили.
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com
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