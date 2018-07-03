Мальчика ударило током

Следователи начали проводить доследственную проверку по поводу несчастного случая, произошедшего в посёлке Семибратово на железнодорожном мосту, где в прошедшие выходные серьёзные травмы подучил 15-летний подросток.

— Подросток поднялся на арку железнодорожного моста вместе с друзьями, — рассказали в Ярославском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. — Они фотографировали окрестности. Мальчик задел провод контактной сети и упал на железнодорожные пути.

Подростка доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и людей, допустивших нарушения, из-за которых ребёнок получил травмы.

