Ярославские следователи раскрыли убийство в Переславском районе. 58-летний мужчина жестоко расправился с женщиной, с которой вместе жил.

58-летнего жителя Переславского района держат под стражей

Всё произошло в селе Смоленское в одном из частных домов. Как стало известно следователям, мужчина вернулся домой пьяным.

— Между ним и 44-летней сожительницей возникла ссора, обвиняемый нанес ей удар ножом в область шеи, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Соседи пары, заподозрив неладное, позвонили в полицию. Сейчас обвиняемый содержится под стражей, а уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: в Ярославле женщина стала жертвой домашнего насилия.