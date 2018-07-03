Машины скоро появятся на улицах города

Сегодня ярославские сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. В честь такого события в Госавтоинспекцию приехал губернатор Дмитрий Миронов — на открытие памятной доски.



— Хотелось бы вспомнить тех, кто стоял у истоков ГИБДД в Ярославле. Их имена начертаны на мемориальной доске. Сегодня открыли мемориал и старшине Журравлеву, который отдал свою жизнь за спасение детей. Мы чтим память сотрудников, который положили жизнь ради безопасности наших граждан и во время войны, и в мирное время, — сказал Миронов.



Отчитался и начальник ярославской Госавтоинспекции.



Губернатору показали алкотестер

— На фоне прироста автопарка в регионе у нас сокращается смертность в ДТП на дорогах в течение последних пяти лет, — рассказал Андрей Сироткин.



Сегодня же сотрудникам Госавтоинспекции передали 12 новых машин («Лада Веста» и «Лада Гранта» в новом кузове, есть также «Форд»). Из областного бюджета на это потратили 6, 5 миллионов рублей.

