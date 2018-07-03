Машины перегородили всю дорогу

Страшная авария произошла около 10 часов утра на Тормозном шоссе в Ярославле. «Форд-Фьюжн» и «Соболь» столкнулись практически лоб в лоб.

Смятые машины сняли на видеорегистратор. От удара «Форд» развернуло поперёк дороги, за рулем машины сидел мужчина. Транспорт был вынужден объезжать врезавшиеся машины по обочине.

— Кто-то пошел на обгон или вторым рядом несся, как там любят делать, — написала Юлия Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадали люди.

— Четыре человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Состояние пострадавших уточняется.



Ещё одно серьёзное происшествие на дороге произошло в Ярославле утром. Возле Добрынинского моста сбили пешехода.