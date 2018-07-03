Лариса и Михаил были вместе с 14 лет

«Они боролись до последнего… Огромное им спасибо!» — со слезами в голосе говорит супруга разбившегося на трассе в Ярославской области мужчины, вспоминая врачей, которые боролись за жизнь мужа.



Сегодня девятый день, как погиб Михаил. 24 июня он ехал из родной Костромы к родственникам в Ярославскую область. Внезапно ему на встречку выскочила машина, которая пошла на обгон сразу двух автомобилей. Михаил в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.



— Я бы хотела поблагодарить врачей Соловьёвской больницы, что боролись за его жизнь. Мы до последнего надеялись... Особую благодарность хочу выразить работникам Костромской областной больницы, и в особенности Фатееву Игорю Витальевичу, заведующему неврологическим отделением, и старшей медсестре Чесноковой Ольге Александровне. Если бы не эти два человечка, я бы просто не смогла привезти вовремя своего родного, любимого Мишу в Кострому. У меня была просто паника, самая настоящая паника. Они сделали всё… Они помогли вовремя привезти тело из Ярославля в Кострому. Они поддерживали, когда приехала за Мишуткой… Звонили, говорили: «Не переживай, успокойся, машину вышлем, домой мужа привезёшь». И ещё я очень благодарна работникам Костромского областного морга, — сказала жена Михаила Лариса.



Женщина плачет: она не знает, как жить дальше. С Михаилом они знакомы, кажется, всю жизнь — любовь вспыхнула в 14 лет, а в 17 сыграли свадьбу. У Ларисы и Михаила трое детей и один внук.



— Миша мне всегда говорил: «Ты сильная». Надо жить ради детей и внука. Двоим нынче поступать. Младшая Катя выбрала медучилище, а сын Саша на автомеханика пойдёт. Надо учиться. Папа при жизни одобрил их выбор, — рассказала Лариса.



Сразу после ДТП в соцсетях появилось видео момента аварии. На записи видеорегистратора видно, как «Лада-Гранта» вылетела на встречку. Лариса рассказала: после ДТП ни водитель «Лады», ни его родственники не связывались с ней. Женщина уже наняла адвоката. Она хочет, чтобы водителя «Лады» лишили водительских прав, чтобы он больше никогда не садился за руль.

