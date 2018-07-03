Женщина скончалась через четыре дня

В Ярославле в муках умерла 38-летняя женщина. Она скончалась от тяжёлых травм, которые нанёс ей её друг.



В начале апреля женщина сидела в компании приятелей в одном из бараков на Резинотехнике. Спустя некоторое время между ней и 39-летним мужчиной произошла перепалка, которая переросла в потасовку. Тогда мужчина схватил первое, что попалось под руку, и нанёс подруге не менее 10 ударов колющим предметом. Сестра мужчины попыталась остановить его, но в ответ тот тоже несколько раз порезал родственницу. К счастью, раны оказались неглубокими. А вот 38-летняя подруга нападавшего получила серьёзные травмы.



— Женщина попросила вызвать ей скорую, но мужчина проигнорировал её просьбу. В течение четырёх дней обвиняемый ухаживал за женщиной, после чего 6 апреля она скончалась, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.

