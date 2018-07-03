В ночи и правда эффектно

Колесо обозрения потихоньку начинает приживаться в Ярославле. Теперь еще и светится по-разному. Фото подсветки выложил у себя в инстаграме мэр Ярославля Владимир Слепцов.



— Погода снова наладилась, — пишет мэр (наверное, не заглянул в наш прогноз). — И можно отлично прогуляться по нашему городу, прокатиться на колесе обозрения «Золотое кольцо». Вечером оно по-особенному прекрасно.

Завораживает

Боже, кабинка шатается! Как колесо обозрения сделало первый круг.

Красоту колеса уже оценили ярославцы. Нравится им и просто кататься, и сексом на нём заниматься. Но, похоже, скандальная история с колесом обозрения в Ярославле ещё не закончилась. Минкульт спросил у властей, насколько законно оно стоит на своём месте.

Действительно, большое золотое кольцо

Патриотично