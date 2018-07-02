Будет много искореженного железа

В Ярославле этим летом на стадионе «Локомотив» будут крушить и ломать машины. Но ГИБДД вызывать не надо. Крушить автомобили будут в специальном шоу, которое привезёт российский театр «Каскадер».

— В этом году зрители увидят выступление на танках, трансформеры, бигфуты и имитацию боев Великой Отечественной войны. Гостей удивят первые и единственные в России автомобили-трансформеры «ВАЗблби» и «Оптимус Прйм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять из оружия, — рассказали организаторы шоу.

Это будут очень большие машины

В подготовке номеров была задействована группа «Автородео». Спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории из этой группы принимали участие в съемках советских фильмов и клипов.



В Ярославле шоу каскадеров можно будет увидеть 26, 27 июля в 19:00 и 28, 29 июля в 17:00 на стадионе «Локомотив» (Суздальское шоссе, 21а).

Трансформеров заказывали?

Цены на билеты:

до 22 июля 800 рублей;

с 23 июля 1000 рублей;

дети до 5 лет (включительно) — бесплатно.

Билеты можно приобрести в билетных кассах (в ДК им. Добрынина, во Дворце молодежи, в торговом центре «Яркий», ДК «Нефтяник», в киноклубе «Нефть», в рыбинском торговом центре «Эпицентр»).





Справка по шоу: 8-910-973-40-20.

