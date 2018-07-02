На дорогу рухнуло сразу несколько деревьев

В Рыбинском районе из-за грозы и ливня под завалом из деревьев оказалась дорога между селом Глебово и деревней Мархачово.



Расчищать дорогу вышли все водители и пассажиры, оказавшиеся в плену машин.



— Повалило деревьев 6-7, — рассказали очевидцы. — Совместными силами и двумя бензопилами всё растащили.



Чудом упавшие деревья не попали ни на одну из машин.

Люди самостоятельно принялись растаскивать ветки

Двое мужчин спилили ветки так, чтобы освободить хотя бы одну сторону дороги. Автомобилисты сами организовали реверсивное движение — по 10 машин в каждую сторону.





Завалило и ещё одну дорогу неподалёку — возле деревни Кабатово. Как рассказывают местные жители, из-за грозы несколько деревень и село Глебовское остались без электричества.



После того, как часть дороги освободили, по ней организовали реверсивное движение

— И перед Кабатово завал, сразу после парома, — написала Наталья Смирнова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — На месте грузовая, ДПС и куча людей, разгребающих завалы. В Глебово света нет, а вот в Головино вообще тишина, как-то стороной стихия обошла.



В Ярославле ливень превратил несколько улиц в реки. Люди ходят по колено в воде.