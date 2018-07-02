Вода залила газоны

Ярославль затопило после мощной грозы. Ливнёвки как обычно не справились: на дорогах потоп. И не только на дорогах. Вода хлещет так, что с проезжей части заливает даже газоны. Видео потопа сняла Екатерина Гаранина на улицах Нефтяников, 34 и Большие Полянки 27/36. Огромный поток воды несётся по пешеходной дорожке, стекает на траву, течёт по дворам, к подъездам и лавочкам.



В огромных лужах сейчас тонет весь город: пешеходы идут по колено в воде. Некоторые даже обувь снимают.



— За рулём тоже не очень комфортно себя чувствуешь — под водой не видно, где ямы и кочки, — рассказывают автомобилисты.



Обо всех последствиях сегодняшней грозы читайте в нашей онлайн трансляции.