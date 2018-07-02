В Ярославской области волонтёры буквально раскопали в лесу федеральный памятник культурного наследия. Им оказался древнерусский могильник, создание которого относят к 13–14 веку. Он находится у деревни Челганово в Угличском лесничестве.

Федеральный памятник зарос в лесу

— Территорию древнерусского могильника очистили от порубочных остатков и сухих деревьев, — рассказал начальник отдела федерального государственного надзора департамента лесного хозяйства Ярославской области Александр Гулящих. — Теперь это даст возможность ученым продолжить исследование уникального объекта исторического и культурного наследия.



Курганный могильник до сих пор не был исследован учёными. В 1976 году его открыл археолог Константин Комаров. Тогда он наткнулся на 42 сферические насыпи от 40 сантиметров до метра диаметром 4–9 метров, занимающие площадь 70 на 70 метров. Древнерусский могильник в окружении леса с многочисленными разнообразными курганами XI–XIII веков является уникальным объектом исторического и культурного наследия.

Кстати, недавно в Ярославской области охраной объектов культурного наследия занялся москвич.