У гипермаркета в Ярославле загорелась фура с туалетной бумагой
2 июля 2018 15:00
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В Ярославле во дворе гипермаркета «Лента» загорелась большая фура с товаром. Пожар начался у зоны разгрузки товара в магазине в Заволжском районе.
На месте уже работают спасатели управления МЧС по Ярославской области.
— Рядом с магазином стояла фура с туалетной бумагой на разгрузку. Пострадала кабина машины и прицеп, который быстро охватило пламенем, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Как говорят спасатели, водитель машины не пострадал. Туалетная бумага, хоть и сгорела, но лишь частично. Большая часть товара уцелела.
Фото: Дмитрий Тетерин, Марина Тимошенко
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