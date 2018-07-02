В Ярославле во дворе гипермаркета «Лента» загорелась большая фура с товаром. Пожар начался у зоны разгрузки товара в магазине в Заволжском районе.

У гипермаркета загорелась фура с туалетной бумагой

На месте уже работают спасатели управления МЧС по Ярославской области.

— Рядом с магазином стояла фура с туалетной бумагой на разгрузку. Пострадала кабина машины и прицеп, который быстро охватило пламенем, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Пожар у гипермаркета

Как говорят спасатели, водитель машины не пострадал. Туалетная бумага, хоть и сгорела, но лишь частично. Большая часть товара уцелела.

Кабина фуры сгорела полностью