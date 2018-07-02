Велосипедист долго извинялся перед пенсионеркой

Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина велосипедист сбил пенсионерку. Парень ехал прямо по тротуару. Разогнался и не успел затормозить перед пешеходом.



— Велосипедист врезался бабушке в спину, — рассказал свидетель происшествия Никита Носырин. — Парень перелетел через руль. Долго извинялся, помогал пенсионерке, дождался врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД.

Врачи определили, что у женщины перелом руки

Приехавшие медики определили, что пенсионерка сломала руку. Её увезли в больницу. Врачи будут решать, что делать дальше. Вероятно, женщине наложат гипс.



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