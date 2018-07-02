18 иностранных курсантов получили дипломы с отличием

Курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны из Анголы необычно закончили парад в честь выпуска. Вместо того, чтобы пройти маршем, они станцевали под национальную песню.



— Под свою национальную песню курсанты из Анголы завершили торжественное шествие выпускников Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, — написал у себя в соцсетях председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и выложил видео.



В этом году из училища выпустились 322 курсанта. Из них дипломы с отличием получили 43 человека: 25 российских военнослужащих и 18 иностранных.



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