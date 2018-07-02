В моде небольшие породы собак

Сегодня в мире отмечают День собак. К празднику специалисты сервиса «Юла» выяснили, какие породы предпочитают ярославцы.



Сервис проанализировал, какие породы собак чаще всего покупали жители города в этом году, — рассказали специалисты. — Оказалось, что больше всего ярославцы были неравнодушны к небольшим собакам. Сразу три вида миниатюрных пород попало в пятерку самых популярных в городе.



— Первое место заняли миниатюрные собачки чихуахуа — их купили 14% жителей Ярославля. На втором месте с небольшим отставанием — 13% — сибирские хаски. Третье место у овчарок — 9%, замкнули пятерку, набрав по 7%, той-терьеры и таксы. Не приглянулись ярославцам болонки, мопсы и шарпеи. Несмотря на то, что в России они достаточно распространены, на них пришёлся только 1% от общего числа проданных собак.



Средняя стоимость собаки на сервисе за полгода составила 3 тысячи 400 рублей, что на 400 рублей дороже, чем в среднем по стране. Больше всего собак жители Ярославля купили в мае.



Самыми дешёвыми щенками стали той-терьеры, их отдавали всего по 100 рублей, а самыми дорогими — щенки английского бульдога, их сейчас продают по 80 тысяч рублей.



Кстати, Ярославль назвали самым дружелюбным к собакам городом. Больше половины гостиниц готовы принять постояльцев с животными.

