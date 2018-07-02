Утром в Дзержинском районе Ярославля не работают светофоры сразу на нескольких улицах. На перекрёстки вышли регулировщики, но это не спасает район от пробок.

На дороги вышли регулировщики

Отключены светофоры на окружной дороге, из-за чего плотная пробка начинается от развилки с улицей Громова и тянется до Чурилковского кладбища. Стоят по направлению к центру города. В обратном направлении машины встали от моста до кладбища из-за небольшой аварии.

На окружной дороге пробка в обе стороны

— Ещё на пересечении Ленинградки с Промышленным шоссе тоже на работу светофор не вышел, — передаёт с места Николай Кокуев.