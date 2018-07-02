В Брагино отключили светофоры: где сейчас не проехать
2 июля 2018 09:23
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Утром в Дзержинском районе Ярославля не работают светофоры сразу на нескольких улицах. На перекрёстки вышли регулировщики, но это не спасает район от пробок.
Отключены светофоры на окружной дороге, из-за чего плотная пробка начинается от развилки с улицей Громова и тянется до Чурилковского кладбища. Стоят по направлению к центру города. В обратном направлении машины встали от моста до кладбища из-за небольшой аварии.
— Ещё на пересечении Ленинградки с Промышленным шоссе тоже на работу светофор не вышел, — передаёт с места Николай Кокуев.
Фото: Первый Ярославский автопортал 76, Первый Ярославский автопортал
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