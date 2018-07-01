Ярославцы болели так, что наши победили

Ярославские болельщики как могли поддерживали нашу сборную в игре с Испанией. И, как мы знаем, наши футболисты в невероятном матче одержали победу в послематчевых пенальти. Наши болельщики смотрели за игрой сборной в культурно-выставочном центре «Вознесенский». Но для ярославцев всё складывалось не так гладко: в самый ответственный момент экран, где шла трансляция, выключился.



— Отключили минуты на три. Наши болельщики были очень возмущены, боялись пропустить важный момент. Стали скандировать: «Россия! Россия!». К счастью, самый главный момент они не пропустили, — передают из фан-зоны корреспондент 76.ru Анна Ёлкина и фотограф сайта Александра Савельева.



С победой, сборная России! Кстати, в Ярославле есть одна фанатка футбола, которая сегодня демонстрировала обнажённую грудь в центре города.

