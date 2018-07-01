ДТП произошло в Рыбинске

В Рыбинске произошло ДТП с участием такси. Два «Логана» столкнулись вчера около семи часов вечера. Как говорят очевидцы, всему виной плохая погода. Как раз в это время шёл сильный ливень. От удара одна из машин улетела на газон.



— В ДТП обошлось без пострадавших, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Участникам аварии пришлось вызывать эвакуатор.

