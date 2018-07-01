От удара машину выкинуло на газон: в Ярославской области произошло ДТП с участием такси
1 июля 2018 16:42
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В Рыбинске произошло ДТП с участием такси. Два «Логана» столкнулись вчера около семи часов вечера. Как говорят очевидцы, всему виной плохая погода. Как раз в это время шёл сильный ливень. От удара одна из машин улетела на газон.
— В ДТП обошлось без пострадавших, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Участникам аварии пришлось вызывать эвакуатор.
Фото: Авто Новости Рыбинск
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