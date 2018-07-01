Легковушка влетела в грузовик

Сегодня рано утром на трассе в Ярославской области произошло ДТП: автомобиль «Шкода» влетел в стоящий у обочины грузовик. Как нам сообщили в управлении дорожного хозяйства автодороги «Холмогоры», водитель легковушки уснул за рулём.



— ДТП произошло в 07:40 на 221 километре трассы М-8. От удара «Шкоду» отбросило на тросовое ограждение, что смягчило тяжесть последствий аварии. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Шкоды» и повреждена одна стойка тросового ограждения. Дорожных условий, которые могли стать причиной аварии, не обнаружено, — рассказала менеджер по связям с общественностью управления дорожного хозяйства «Холмогоры» Елена Москалёва.



Ранее мы рассказывали о страшном ДТП, которое произошло сегодня ночью. В нём есть погибшие.