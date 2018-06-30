Дачникам нравится дорога «отремонтированная» своими руками

Под Ярославлем дачники из деревни Сарафоново устали подпрыгивать в машинах на ямах на местной дороге. Они решили, раз у садоводческого товарищества нет денег на нормальный ремонт, то пора заняться делом собственноручно. Люди придумали оригинальный выход — они застелили дорогу… коврами.



— Ездить стало намного мягче, на любой машине чувствуешь себя теперь, как на «Мерседесе», — шутит дачник из Сарафоново Дмитрий Левченко. — Одни с помпой открывают мост через Которосль, а другие в это же время с не меньшей помпой кладут ковры на ямы.



Ярославские автомобилисты часто оригинальными способами намекают властям, что их не устраивает состояние дорог.



В 2013 году в Ростове Великом блогеры обнаружили «самую плохую дорогу России». Такое название было присвоено так называемой «олимпийской» дороге, построенной перед Олимпиадой 1980 года в Москве и разрушенной потопом.



История с табличками нашла и народных подражателей — в районе окружной дороги и Ярославского тракта в Рыбинске через некоторое время появился самодельный дорожный знак с нецензурной надписью, которая с точностью предупреждала водителей об очень плохом состоянии дороги, которая ожидает их на пути. Эту дорогу автомобилисты описали словом, созвучным со словом «могучая».



В 2015-м Ярославль за одну ночь наводнили таблички с информацией о городских дорогах. На них дорогам присвоили имена известных предпринимателей и разгласили информацию о стоимости ремонта этих улиц.



А жители села Гаврилово устали от ям настолько, что решили прикрыть их подручными средствами. Большие и глубокие выбоины по дороге до села прошлым летом заложили сеном, видимо, для того чтобы было мягче ездить.



Ещё недавно кто-то на въезде в Ярославскую область со стороны Иванова на дороге крупно обозначил, через какое место в этом регионе делают дороги.

