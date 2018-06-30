Стелу поставили на въезде в Ярославль со стороны Москвы
Стелу поставили на въезде в Ярославль со стороны Москвы

Вчера под Ярославлем около трассы М-8 на въезде в город со стороны Москвы торжественно открыли новую въездную стелу. Некоторые горожане даже специально ездили в тот район на машинах, чтобы посмотреть, как она выглядит, и сделать с ней селфи.

— Эта стела придаёт нам какой-то дополнительный статус в глазах гостей, которые будут приезжать сюда из столицы, — считает автомобилист Наталья Коротаева. — Да и само сооружение массивное и красивое.

Чиновники мэрии и облправительства сфотографировались с новой стелой
Чиновники мэрии и облправительства сфотографировались с новой стелой

В то же время некоторые общественники заявили, что эта конструкция нам не подходит. А вместе с этим в пабликах в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах то ли в шутку, то ли всерьёз стали обсуждать, что форма въездной стелы похожа на знак МВД. Мол, губернатор Дмитрий Миронов, у которого большой опыт работы в правоохранительных органах, поставил то, что сердцу ближе.

Мы связались с автором проекта и спросили у него, что он вкладывал в эти формы, когда готовил эскиз въездной стелы.

Многие обратили внимание на схожесть стелы со знаком МВД
Многие обратили внимание на схожесть стелы со знаком МВД

— В основе лежит форма варяжского щита, что символизирует охрану границ города, — рассказал архитектор Егор Збаранский. — Кроме того, эти формы присутствуют в геральдике. Да и вообще, сначала был щит, а уже потом лычки и шевроны МВД и других органов.

В то же время автор проекта признался, что ему приятно, что стела, которая была сделана по его проекту, вызывает такое бурное обсуждение.

— Если губернатору мой проект понравился, потому что напомнил что-то про МВД, то я ничего не имею против, — добавил он. — Ведь заказчиком был именно он, и получается, что я сделал работу, которая его удовлетворила.

Автор проекта рад, что вокруг стелы, сделанной по его эскизам, идут разговоры
Автор проекта рад, что вокруг стелы, сделанной по его эскизам, идут разговоры

Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн.

Форма щита символизирует защищенность города, а силуэт церкви Иоанна Предтечи внутри щита является одной из визитных карточек Ярославля, она изображена на 1000-рублевой купюре. Также здесь присутствует изображение поклонного креста, которые в России часто ставят на въездах в города.

Какую стелу поставить при въезде в город со стороны Москвы, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збаранского — .

Какую стелу поставить при въезде в город со стороны Москвы, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збаранского — стелу в виде щита.

Ранее мэрия хотела поставить здесь другую въездную стелу. Но она не понравилась главе региона. Кстати, ту конструкцию горожане быстро прозвали пистолетом из-за схожести по форме. И то название тоже очень быстро прижилось в народе, как и нынешний знак МВД.