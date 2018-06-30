Стелу поставили на въезде в Ярославль со стороны Москвы

Вчера под Ярославлем около трассы М-8 на въезде в город со стороны Москвы торжественно открыли новую въездную стелу. Некоторые горожане даже специально ездили в тот район на машинах, чтобы посмотреть, как она выглядит, и сделать с ней селфи.



— Эта стела придаёт нам какой-то дополнительный статус в глазах гостей, которые будут приезжать сюда из столицы, — считает автомобилист Наталья Коротаева. — Да и само сооружение массивное и красивое.



Чиновники мэрии и облправительства сфотографировались с новой стелой

В то же время некоторые общественники заявили, что эта конструкция нам не подходит. А вместе с этим в пабликах в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-каналах то ли в шутку, то ли всерьёз стали обсуждать, что форма въездной стелы похожа на знак МВД. Мол, губернатор Дмитрий Миронов, у которого большой опыт работы в правоохранительных органах, поставил то, что сердцу ближе.



Мы связались с автором проекта и спросили у него, что он вкладывал в эти формы, когда готовил эскиз въездной стелы.



Многие обратили внимание на схожесть стелы со знаком МВД

— В основе лежит форма варяжского щита, что символизирует охрану границ города, — рассказал архитектор Егор Збаранский. — Кроме того, эти формы присутствуют в геральдике. Да и вообще, сначала был щит, а уже потом лычки и шевроны МВД и других органов.



В то же время автор проекта признался, что ему приятно, что стела, которая была сделана по его проекту, вызывает такое бурное обсуждение.



— Если губернатору мой проект понравился, потому что напомнил что-то про МВД, то я ничего не имею против, — добавил он. — Ведь заказчиком был именно он, и получается, что я сделал работу, которая его удовлетворила.



Автор проекта рад, что вокруг стелы, сделанной по его эскизам, идут разговоры

Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн.

Форма щита символизирует защищенность города, а силуэт церкви Иоанна Предтечи внутри щита является одной из визитных карточек Ярославля, она изображена на 1000-рублевой купюре. Также здесь присутствует изображение поклонного креста, которые в России часто ставят на въездах в города.

Какую стелу поставить при въезде в город со стороны Москвы, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збаранского — .



Какую стелу поставить при въезде в город со стороны Москвы, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збаранского — стелу в виде щита.

Ранее мэрия хотела поставить здесь другую въездную стелу. Но она не понравилась главе региона. Кстати, ту конструкцию горожане быстро прозвали пистолетом из-за схожести по форме. И то название тоже очень быстро прижилось в народе, как и нынешний знак МВД.