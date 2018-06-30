Пострадавшего увезли в больницу: подробности ДТП на трассе Ярославль — Кострома
30 июня 2018 12:19
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Вчера днём в Ярославской области на трассе по костромскому направлению произошло ДТП. Дорогу возле деревни Никольское не поделили ВАЗ 11-й модели и «Пежо Партнер».
— В машинах в момент аварии были три человека, — уточнили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Один из них получил травмы. Его увезли в местную больницу.
В обстоятельствах аварии разбираться теперь предстоит сотрудникам госавтоинспекции.
Примерно в это же время другая авария произошла в Ярославле на Московском проспекте. Там столкнулись три легковушки.
Фото: МЧС
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