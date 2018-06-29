Михаил ехал к родственникам

Трое детей остались без любящего отца, жена без верного мужа, маленький Артём без заботливого дедушки.



35-летний Михаил скончался в больнице, куда он в тяжелейшем состоянии попал после ДТП на трассе в Ярославской области. Сам Михаил и его семья из Костромы. Он ехал из родного города, направлялся к тёте. Михаил работал в Ярославской области, поэтому на какое-то время переехал жить к родственникам. Ехал он не один: в салоне его машины была подруга семьи и её дети.



— Мой муж разбился в день рождения старшей дочери… Она говорит, что теперь у неё больше не будет дня рождения… — плачет супруга Михаила Лариса.



О страшной новости сообщил отец Михаила: он позвонил Ларисе и сказал, что её муж в коме. Врачи сутки боролись за его жизнь, но, к сожалению, были бессильны.



— На похороны он собрал всю Кострому… Его все очень любили… Золотой был человек… — с трудом говорит Лариса. — Хочу сказать спасибо всем очевидцам, которые откликнулись. Они сами меня нашли. Дай бог им здоровья.



Сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выяснить, кто прав, кто виноват, поможет видеозапись момента ДТП.

