Музыканты все вместе исполнят четыре песни
Музыканты все вместе исполнят четыре песни

18 июля во время городского пикника «Пир на Волге» на Стрелке больше сотни музыкантов все вместе исполнят мировые рок-хиты. 

— В музыкальном флешмобе примут участие профессиональные музыканты и любители из Ярославля и других городов России, — рассказали организаторы. — Уже подано 129 заявок на участие.

Над Волгой прогремят четыре рок-хита: AC/DC — Highway to Hell, Nickelback — How You Remind Me, Green Day — Boulevard Of Broken Dreams и Louna — «Сделай громче». 


РокнМоб — это мировое музыкальное движение, флешмоб для музыкантов, где каждый — новичок и профессионал — сможет стать частью незабываемого шоу на открытом воздухе! Он зародился в небольшом итальянском городке Чезена. Это был невероятный рок-спектакль, который задействовал тысячу музыкантов, где сыграли песню Foo Fighters Learn to fly. Первый РокнМоб в России прошел в Москве летом 2016 года.