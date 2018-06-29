На рок-флешмобе в Ярославле одновременно выступят больше ста музыкантов
18 июля во время городского пикника «Пир на Волге» на Стрелке больше сотни музыкантов все вместе исполнят мировые рок-хиты.
— В музыкальном флешмобе примут участие профессиональные музыканты и любители из Ярославля и других городов России, — рассказали организаторы. — Уже подано 129 заявок на участие.
Над Волгой прогремят четыре рок-хита: AC/DC — Highway to Hell, Nickelback — How You Remind Me, Green Day — Boulevard Of Broken Dreams и Louna — «Сделай громче».
РокнМоб — это мировое музыкальное движение, флешмоб для музыкантов, где каждый — новичок и профессионал — сможет стать частью незабываемого шоу на открытом воздухе! Он зародился в небольшом итальянском городке Чезена. Это был невероятный рок-спектакль, который задействовал тысячу музыкантов, где сыграли песню Foo Fighters Learn to fly. Первый РокнМоб в России прошел в Москве летом 2016 года.