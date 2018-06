Музыканты все вместе исполнят четыре песни

18 июля во время городского пикника «Пир на Волге» на Стрелке больше сотни музыкантов все вместе исполнят мировые рок-хиты.



— В музыкальном флешмобе примут участие профессиональные музыканты и любители из Ярославля и других городов России, — рассказали организаторы. — Уже подано 129 заявок на участие.

Над Волгой прогремят четыре рок-хита: AC/DC — Highway to Hell, Nickelback — How You Remind Me, Green Day — Boulevard Of Broken Dreams и Louna — «Сделай громче».