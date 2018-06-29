Надёжность моста проверили самосвалами

— Уже завтра должны открыть новый мост, — радуются жители Перекопа.

За тем, как идет его демонтаж, а затем и строительство, наблюдали с сентября прошлого года, и вот наконец он достроен.

— Накануне уже провели испытание моста с помощью самосвалов, — написали пользователи соцсетей в группе «Красный Перекоп — Ярославль» во «ВКонтакте».



Сейчас на Комсомольской площади идут последние приготовления к торжественному открытию моста, которое должно состояться в субботу.



— На клумбе трудится чуть ли не весь Горзеленхозстрой в полном составе, — рассказывают жители Перекопа.

По неофициальным данным, на открытии ждут министра транспорта России Евгения Дитриха.



На Комсомольской площади оформляют клумбы



Демонтаж старого моста через Которосль начали в сентябре прошлого года. Новый мост строили всю зиму и должны были пустить по нему транспорт ещё в мае, но работы пришлось приостановить из-за паводка. Обошёлся мост в 642 миллиона рублей.

