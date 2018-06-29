На месте аварии появились цветы: в больнице умер водитель страшного ДТП на трассе Ярославль — Любим
Стали известны новые подробности ДТП на трассе Ярославль — Любим. К сожалению, в этой аварии не обошлось без жертв. Как нам стало известно, на следующий день в больнице скончался 36-летний водитель ВАЗ-2199. А позавчера на месте аварии появились цветы.
Напомним, авария произошла 24 июня на трассе Ярославль — Любим возле деревни Левцово. Автомобиль «Лада-Гранта» вылетел на встречку, чтобы обогнать две впереди идущие машины, и врезался в ВАЗ-2199.
— Людей пришлось доставать из покорёженных машин, — рассказали нам в управлении МЧС по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее мы публиковали видео с моментом столкновения двух отечественных машин.