Хозяин маршруток уже вернул долг

Ярославский бизнесмен, владелец нескольких маршруток, взял кредит в банке на новое дело. Мужчине потребовалось 1,9 миллиона рублей. Но вернуть деньги он уже не смог. Или не захотел. Тогда судебные приставы наложили арест на восемь маршруток, принадлежащих бизнесмену. А также на дорогую иномарку Range Rover Vogue.

— Арест оказался действенной мерой — гражданин погасил задолженность в полном объеме. Стоит отметить, что к сумме долга добавился также исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

