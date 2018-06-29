У ярославского бизнесмена отобрали восемь маршруток и дорогой внедорожник, чтобы он отдал долги
29 июня 2018 14:11
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Ярославский бизнесмен, владелец нескольких маршруток, взял кредит в банке на новое дело. Мужчине потребовалось 1,9 миллиона рублей. Но вернуть деньги он уже не смог. Или не захотел. Тогда судебные приставы наложили арест на восемь маршруток, принадлежащих бизнесмену. А также на дорогую иномарку Range Rover Vogue.
— Арест оказался действенной мерой — гражданин погасил задолженность в полном объеме. Стоит отметить, что к сумме долга добавился также исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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