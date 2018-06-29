В ярославском зоопарке устроили звериный чемпионат по футболу
29 июня 2018 12:42
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Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным. Поиграть в мяч решили даже звери в ярославском зоопарке. Командам животных даже дали шутливые названия: «Енот Юнайтед», «Кенгурентус», «Фаллабелбахче» и «Кроллерпуль».
Животные удивились мячам в своих вольерах. Енот даже решил попробовать его на зубок.
— Мы решили сформировать свою сборную, — шутят в зоопарке, — Вот и провели тренировочные матчи. Следить за играми можно в ярославском зоопарке.
Как болели ярославцы за сборную России в матче с Уругваем, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Ярославский ззопарк
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