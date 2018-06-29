Парней застукал проезжающий мимо патруль ППС

В Ярославле полиция рассматривает административное дело в отношении местного парня, который нанес ущерб городу. И, казалось бы, дело не такое серьёзное, но штраф заплатить ему придётся.



Случилось всё ещё в мае. Молодой человек вместе со своим приятелем пошёл погулять с девушками. На свидание парни отправились ночью. И прийти они решили как положено — с цветами. Но тратиться на букеты они не захотели.



— Молодые люди решили нарвать тюльпанов из клумбы на Красной площади, — рассказал источник 76.ru. — Их заметил проезжающий патруль ППС.



Полицейские выпрыгнули из машины и побежали к клумбе. Молодые люди их увидели и бросились наутёк. Один смог убежать, а второго поймали.



Парни успели вырвать из клумбы 15 цветков. Которые, к слову, являются городской собственностью и были закуплены за бюджетный счёт.



— Стоимость одного тюльпана — 50 рублей, — сообщили в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. — На все высаженные цветы есть справки.



По всей видимости, теперь молодому человеку придётся выплатить штраф. Какой — определит суд.



За подобным делом попалась накануне и пенсионерка. Она решила надёргать из городской клумбы цветов, чтобы высадить их потом у себя на даче.

