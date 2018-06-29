Наталья единственная в этом году в Ярославской области девушка, которая сдала два ЕГЭ на 100 баллов каждый

В Ярославской области 5 выпускников набрали 200 баллов на едином госэкзамене.

Георгий Голованов смог получил 100 баллов по информатике и профильной математике, Михаил Клюкин сдал на 100 баллов русский язык и химию, Семен Безъязычный и Никита Молотилов — математику и русский язык. Среди пятёрки 200-балльников есть и девушка. Выпускница школы ярославской № 4 Наталья Климова на 100 баллов сдала обществознание и на 100 — русский язык.

Наташа призналась, что сложнее всего было готовиться к экзаменам.

— Если всё учить, то на самом экзамене трудно не будет. Скорее просто волнительно, — рассказала выпускница. — Начала готовиться в начале 10 класса, так что примерно два года на это ушло. 11 класс был посвящён уже повторению пройденного и непосредственному решению заданий из ЕГЭ. На экзамене больше всего волновалась, когда уже сидела в аудитории, и начали распечатывать задания. В это время сидишь вся на нервах и надеешься, что будут только те задания, на которые можешь хорошо ответить. После раздачи заданий у меня волнение отступило, уступив место сосредоточенности.

Девушка не сидела за книгами с утра до вечера. Кроме учёбы у Натальи есть много увлечений: девушка занимается фотографией, играет в большой теннис.

— В свободное время с удовольствием снимаю друзей или природу, — говорит Наталья. — Большой теннис ближе к началу экзаменов, весной, из-за графика тренировок пришлось бросить. В целом у меня почти всегда находилось время, которое я могла провести с друзьями или уделить своим хобби. Разве что в мае и начале июня, когда до экзаменов оставалось лишь несколько недель, уже не хватало времени на это, так как приходилось практически постоянно повторять пройденное и готовиться к ЕГЭ.

Поступать Наталья собирается в Московский государственный юридический университет имени Кутафина.

— Образование планирую получать в сфере юриспруденции, поэтому и жизнь свяжу, скорее всего, с ней, — рассказала девушка. — Однако однозначно говорить об этом пока рано, ведь неизвестно, что ждёт в будущем.



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