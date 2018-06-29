За Волгой нашли содранные с собак шкуры: версия жестокой расправы
Жители одного из новых микрорайонов в Заволжском районе перепуганы — несколько месяцев подряд они находят разделанные шкуры собак в поле между «Экогородом» и Красным бором.
— Первую шкуру я увидела еще в марте, когда гуляла со своей собакой, — рассказала местная жительница Ольга Дмитриева. — Было не по себе. А потом они стали появляться снова.
С мая по июнь женщина увидела ещё три шкуры.
— Видно, что сняты профессионально, — говорит Ольга.
Местные жители не выдержали — собрались и вызвали полицию.
Но у местных есть своё предположение, кто так регулярно и так технично убивает собак и снимает с них шкуру.
— Вокруг идут стройки, на некоторых работают мигранты из Южной Кореи и Узбекистана, не исключаем, что собаки могли стать их обедом, — предполагают жители района.
Сейчас полиция проводит проверку.