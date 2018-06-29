В аварии пострадали три человека

В Ростовском районе Ярославской области произошло ДТП: иномарка на большой скорости влетела в забор и снесла его. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Спасатели рассказали подробности аварии, которая произошла накануне в 18:25.



— В машине находились пять человек, среди пассажиров были двое детей. Они не пострадали. Госпитализированы с различными травмами водитель машины и две женщины, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Ранее мы публиковали видео ещё одного ДТП на трассе в Ярославской области. Там на огромной скорости столкнулись легковушки.

