Иномарка, в которой находились двое детей, на огромной скорости снесла забор
29 июня 2018 10:10
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В Ростовском районе Ярославской области произошло ДТП: иномарка на большой скорости влетела в забор и снесла его. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением. Спасатели рассказали подробности аварии, которая произошла накануне в 18:25.
— В машине находились пять человек, среди пассажиров были двое детей. Они не пострадали. Госпитализированы с различными травмами водитель машины и две женщины, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Ранее мы публиковали видео ещё одного ДТП на трассе в Ярославской области. Там на огромной скорости столкнулись легковушки.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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