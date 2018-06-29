Машины столкнулись на встречке

В интернете появилось видео серьёзной аварии на трассе Ярославль — Любим. ДТП произошло 24 июня. После столкновения двух легковушек в больницу попали шесть человек.

На видео видно, как «Лада-Гранта» пошла на обгон двух машин. Видимо, водитель не рассчитал время и скорость движения своей и встречной машины. Потому что буквально через пару секунд ВАЗ 99-й модели и «Лада-Гранта» столкнулись. От удара машины, слово игрушечные, разлетелись в разные стороны. Больше всех пострадал 39-летний водитель первой легковушки. Он получил очень сильную травму головы. Переломы и травмы головы получила и 40-летняя пассажирка, а также две девочки — 7 и 11 лет. Пострадали и люди из другой машины — 23-летний водитель и его 45-летняя родственница.



Медики оказали пострадавшим первую помощь на месте, а потом развезли всех по больницам: взрослых — в Соловьёвскую, а детей — в 3-ю детскую.



— Наши сотрудники проводили на месте ДТП аварийно-спасательные работы — пришлось резать кузовы машин, чтобы освободить пострадавших, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

