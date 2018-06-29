Пути будут ремонтировать в трёх местах

С сегодняшнего дня и до 1 июля на улице Чкалова будут ремонтировать трамвайные пути.



— Капитальный ремонт путей будет проходить на перекрестке с улицей Юности, с улицей Жукова и напротив спортивного комплекса, в районе дома № 7 на улице Чкалова, — рассказали в Яргорэлектротрансе.



Из-за этого на три дня для автомобилей закроют движение через перекрестки в прямолинейном направлении по улице Юности, улице Жукова и левый поворот с улицы Чкалова на улицы Юности и Жукова. Движение транспорта по Чкалова не ограничат.



Водителей просят заранее продумать маршрут.



Коснётся ремонт путей и пассажиров трамваев. Последние трамваи № 1 будут отъезжать от остановки «Улица Чкалова» в 22:02, трамваи № 5 на Пятерку будут отправляться от девятой больницы в 21:01, более поздние маршруты поедут до улицы Свердлова.



Ждут наши дороги и нововведения. Власти решили сделать в центре города необычный пешеходный переход.

