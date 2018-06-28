Квартира выгорела

Пострадавшую в пожаре на улице Свердлова 33-летнюю женщину вытащил из полыхающей квартиры участковый. Сергей Вовк делал вечерний обход и увидел дым из окна второго этажа.



— Понимая, что путь через подъезд закрыт, он поднялся на второй этаж по газовой трубе и через балкон проник в квартиру, где был пожар, — рассказали в пресс-службе полиции.



Всё было в дыму. Сергей увидел лежащую на полу женщину и ползком потащил её к окну, она сказала, что в соседней комнате может находиться ещё мужчина. К этому времени как раз подъехали спасатели и сняли женщину со второго этажа, а полицейский снова пополз в задымлённую квартиру. Сергей успел стянуть с кровати на пол лежащего мужчину, но его эвакуировали сотрудники МЧС.



— Впоследствии в квартире обнаружили труп 47-летнего мужчины, — рассказали в полиции. — Благодаря участковому задержали подозреваемого 44-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности.



Его заключили под стражу.

На мужчину завели уголовное дело по статье «убийство», его подозревают в том, что он облил знакомого горючей жидкостью и поджёг. Из-за этого в двухэтажном доме начался сильный пожар. Спасатели эвакуировали всех жильцов. Люди долго сидели на улице, пытаясь понять, что будет с оставленными в квартирах вещами. Сложнее всего оказалось уговорить покинуть квартиру лежачую бабушку, но и она согласилась в конце концов на госпитализацию.

