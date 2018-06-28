Крупный пожар произошёл в двухэтажном доме на улице Свердлова

Следователи задержали мужчину, который поджег своего знакомого. На 44-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «убийство».



— По данным следствия, 27 июня около 18 часов подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Свердлова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил своего 47-летнего знакомого горючей жидкостью и поджег ее, — рассказали пресс-службе в следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — От полученных ожогов потерпевший скончался на месте происшествия.



Ожоги получила и находившаяся в тот момент в комнате 33-летняя женщина. Её отвезли в Соловьёвскую больницу.



Как рассказали соседи, мужчина приревновал свою женщину к другу, облил его спиртом и поджег. Мужчине попыталась помочь соседка, выплеснула в него ведро воды, но, напугавшись, убежала.



— Он полыхал, как факел, — рассказала женщина.



В результате происшествия загорелась квартира в двухэтажном доме. Всех жильцов дома пожарные эвакуировали.



Устроившему пожар мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

