Солнечное лето — в каждом уголке города
Солнечное лето — в каждом уголке города

Между Октябрьским и Железнодорожным мостами за Волгой спрятались крохотные улочки: Смолякова, Столярная и несколько Заречных переулков. Здесь недалеко речка Урочь впадает в Волгу. И во дворах старых двухэтажек расставлены столы со стульями. Наверное, соседи отдыхают по вечерам вместе под стук колес. Здесь пахнет пионами и чубушником. Здесь не косят траву, которая уже по пояс. Но гулять всё равно интересно.

Здесь очень близко железнодорожный мост
Здесь очень близко железнодорожный мост
Устье Урочи очень живописно
Устье Урочи очень живописно
Шашлычок под стук колес
Шашлычок под стук колес
Сохранилась старинная резьба
Сохранилась старинная резьба
И кукла сразу для компании
И кукла сразу для компании
Мукомольный завод № 2
Мукомольный завод № 2
Вроде бы просто обшарпанная желтая стена, а вроде даже стильно
Вроде бы просто обшарпанная желтая стена, а вроде даже стильно
Жаркий полдень на Первом заречном переулке
Жаркий полдень на Первом заречном переулке
Как в деревне
Как в деревне
Ну и дыра: как живут крошечные улочки между двух мостов