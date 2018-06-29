Ну и дыра: как живут крошечные улочки между двух мостов
29 июня 2018 12:46
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Между Октябрьским и Железнодорожным мостами за Волгой спрятались крохотные улочки: Смолякова, Столярная и несколько Заречных переулков. Здесь недалеко речка Урочь впадает в Волгу. И во дворах старых двухэтажек расставлены столы со стульями. Наверное, соседи отдыхают по вечерам вместе под стук колес. Здесь пахнет пионами и чубушником. Здесь не косят траву, которая уже по пояс. Но гулять всё равно интересно.
Фото: Александра Савельева
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