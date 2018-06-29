Ну и дыра: как живут крошечные улочки между двух мостов

Солнечное лето — в каждом уголке города

Между Октябрьским и Железнодорожным мостами за Волгой спрятались крохотные улочки: Смолякова, Столярная и несколько Заречных переулков. Здесь недалеко речка Урочь впадает в Волгу. И во дворах старых двухэтажек расставлены столы со стульями. Наверное, соседи отдыхают по вечерам вместе под стук колес. Здесь пахнет пионами и чубушником. Здесь не косят траву, которая уже по пояс. Но гулять всё равно интересно.



Здесь очень близко железнодорожный мост

Устье Урочи очень живописно

Шашлычок под стук колес

Сохранилась старинная резьба

И кукла сразу для компании

Мукомольный завод № 2

Вроде бы просто обшарпанная желтая стена, а вроде даже стильно

Жаркий полдень на Первом заречном переулке