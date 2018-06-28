На берегу остались одежда и девушки: в Ярославле парень не смог переплыть через Которосль
Сегодня в центре Ярославля на Которосли произошло ЧП. В месте, где запрещено купание, реку решили переплыть двое парней. Они стартовали от Тропинского ручья и погребли в сторону Подзеденья.
— Один из них, судя по беспорядочным взмахам рук, совсем выбился из сил и мог пойти ко дну, рассказали спасатели Центра гражданской защиты. — Тем более в этом месте часто происходят несчастные случаи.
Спасатели прыгнули в катер и бросились на помощь утопающему. Подойдя ближе, они бросили пловцам спасательные круги, подняли на борт, отвезли обратно к Тропино, где у парней остались одежда и девушки, видимо, вдохновившие их на опасное «геройство».
— К сожалению, впечатление от «подвига» было испорчено разъяснительной беседой о правилах безопасного отдыха на воде, которую спасатели провели со спасенными, — рассказали спасатели. — Указали им и на знак, запрещающий купание в этом месте.
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