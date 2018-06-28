Зимой в этом месте под снегом лежало тело

В Брейтовском районе рассматривали дело двоих жителей Подмосковья 37 и 48 лет.



В феврале 2018 года мужчины вместе со своим 55-летним другом оправились на Рыбинское водохранилище. Во время рыбалки они поругались. Тогда один из мужчин достал пистолет и трижды выстрелил в спину своему оппоненту. Потом убийца попросил своего товарища помочь спрятать ему труп и замыть следы крови. Что они и сделали.



— Суд назначил убийце наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Кроме того, оба должны будут выплатить вдове убитого мужчины моральный и материальный вред, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.

