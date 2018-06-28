Бег безжалостный и беспощадный: ярославцев напугал спортсмен в респираторе и с покрышкой
28 июня 2018 20:42
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Необычный спортсмен пробежал по улице Носкова на Перекопе. На лице у мужчины был респиратор, а для утяжеления к поясу он привязал покрышку, которая тащилась за бегуном по асфальту с сильным шумом.
Люди в первые секунды, заметив этого бегуна, шарахались в сторону.
— Наверно, маску он надел, чтобы пылью и выхлопными газами не дышать, — разглядев получше и отойдя от первого шока, решили прохожие.
Вполне возможно, что мужчина так тренируется, чтобы принять участие в полумарафоне, который ежегодно проходит в Ярославле. В прошлом году больше 6,5 тысячи человек пробежали по Золотому кольцу.
Фото: Яков Мстоян
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