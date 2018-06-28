Мужчина напугал прохожих

Необычный спортсмен пробежал по улице Носкова на Перекопе. На лице у мужчины был респиратор, а для утяжеления к поясу он привязал покрышку, которая тащилась за бегуном по асфальту с сильным шумом.



Люди в первые секунды, заметив этого бегуна, шарахались в сторону.



— Наверно, маску он надел, чтобы пылью и выхлопными газами не дышать, — разглядев получше и отойдя от первого шока, решили прохожие.

Вполне возможно, что мужчина так тренируется, чтобы принять участие в полумарафоне, который ежегодно проходит в Ярославле. В прошлом году больше 6,5 тысячи человек пробежали по Золотому кольцу.

