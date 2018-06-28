«Теперь я не встречаюсь с обычными мужчинами»: как ярославна попала в мир шоу-бизнеса

Мариам Халилова - гламурная штучка

Сделать селфи с культовым режиссёром Дареном Аронофски (режиссёр фильмов «Реквием по мечте», «Чёрный лебедь», «Ной»), выпить кофе с Ренатой Литвиновой, подойти к Ксении Собчак, чтобы поздороваться. Раньше девочка из многодетной семьи ярославна Мариам Халилова могла о таком только мечтать. Сейчас все мечты воплотились в реальность. Мариам не только знакома с многими звёздами шоу-бизнеса, но и входит в так называемую тусовку. Её приглашают на все мероприятия и вечеринки, куда приходят все самые известные артисты, модельеры и певцы. Мариам рассказала, как она оказалась среди звёзд, с кем пела всю ночь в караоке и кто приглашает её на свои спектакли.



- Я училась на четвёртом курсе журфака в Ярославле, когда моя мама познакомилась с главным редактором газеты The Moscow Times. Она ему рассказала про меня, показала мои статьи, и он пригласил меня пройти практику в газете. А потом меня взяли на работу. Мне было очень сложно, я сидела ночами и переводила все тексты на английский язык, уходила из редакции последней в три часа ночи. Я не спала, не ела, не пила. Это было очень сложно. В какой-то момент я устала, да и писать про культуру и развлечения мне надоело. Мне захотелось писать про политику, и я ушла в «Ведомости», - рассказывает Мариам.



Из «Ведомостей» Мариам ушла в журнал о моде. Главным редактором этого журнала была Виктория Смоляницкая, которая спустя несколько лет создала свой бренд одежды Vika Smolyanitskaya. Она предложила Мариам стать её PR-агентом. С этого-то и начался звёздный путь Мариам.



Мариам посещает только самые крутые вечеринки

- Мне нужно было продвигать бренд, сделать так, чтобы о нём узнали не только в Москве, но и за её пределами. И мне это удалось. Нашу одежду носили не только российские, но и мировые знаменитости. Так я стала знакомиться со звёздами. Пожалуй, больше всего эмоций мне принесла встреча с Ренатой Литвиновой. Я пыталась с ней познакомиться два года. Недавно мне удалось это сделать. Я работала уже с другим брендом и привезла для Ренаты украшения. Оказалось, что она совсем не такой человек, как на экране. Она абсолютно нормально говорит, без заламывания рук, без охов-вздохов, и похожа на 16-летнюю девочку. Первое, что спросила у меня Рената, было: «А вас угостили чем-нибудь? Вам налили шампанского?», - рассказывает Мариам.



Селфи с Ренатой Литвиновой

После этого у них сложилось долгое и тесное сотрудничество. Мариам встречалась с Ренатой, чтобы выпить кофе. А также получала от неё приглашения на свои спектакли, после которых заходила к ней в гримёрку и разговаривала об искусстве.

С подругой Анастасией Стоцкой

В числе друзей Мариам много актёров (например, актриса Аглая Тарасова) и звёзд эстрады. Мариам вот уже несколько лет дружит с Анастасией Стоцкой. Певица неоднократно звала её на дни рождения своего сына. А недавно на одном из светских мероприятий Мариам осуществила ещё одну свою давнюю мечту – познакомилась с Ксений Собчак.



- Конечно, мы с ней не подруги, но я могу подойти к ней, поздороваться, перекинуться парой фраз. Среди тусовки есть определённая градация, и люди из пиара не всегда могут находиться рядом с топовыми звёздами. Но мне повезло, мне это удалось, - говорит Мариам.



На красной ковровой дорожке с экспертом моды Эвелиной Хромченко

- А как удалось?



- Я долго налаживала личные контакты. Я всегда приглашала звёзд или их агентов на личные встречи, оплачивала им завтраки, кофе. И при личном знакомстве завязывались приятельские отношения, - рассказывает Мариам.



А иногда отношения завязывали сами звёзды.



- Как-то я стояла с друзьями на Патриарших прудах. Вдруг, из заведения выходит Дима Билан, подходит к нам и спрашивает: «Как дела?». Мы начали общаться, а потом поехали в другой клуб и там пели в караоке до утра, - рассказывает Мариам.



Были и другие, ещё более неожиданные встречи.



- Жизнь интересная штука. Это так круто, когда твой любимый фильм «Реквием по мечте», а потом ты стоишь вместе на одном мероприятии с режиссёром этого фильма Дареном Аронофски и делаешь дружеское селфи, - говорит Мариам.



Селфи с оскароносным Дареном Аронофски

- Как попасть на такие мероприятия? Туда ведь не всех пускают?



- Конечно, не всех. Есть определённые списки, если человека в этом списке нет, то его не пускают. Меня на эти мероприятия приглашают, но я хожу не на все, потому что ходить на все – это дурной тон. Ты приходишь, берёшь бокал шампанского и идёшь знакомиться с тем, кто тебе нужен, - объясняет Мариам.



А как же личная жизнь? Ведь и кавалеры наверняка все сплошь и рядом – из телевизора.



Мариам на фестивале "Кинотавр" в Сочи

- Да, я встречалась с мужчинами из своей тусовки. С обычными молодыми людьми мне тяжело, теперь я с ними не встречаюсь. Они не выдерживают моего ритма жизни, видят меня на вечеринках, рядом с другими мужчинами. Я пробовала встречаться с молодыми людьми не из шоу-бизнеса, но мы быстро расставались, - говорит Мариам.



В планах на ближайшее будущее – продолжать работать. За последние десять лет Мариам была в отпуске всего два раза. Но ей такой ритм жизни нравится. Но она признаётся: мечтает выйти замуж и родить детей. И наслаждаться жизнью без шоу-бизнеса.

