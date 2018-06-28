Воду отключают в Ярославле по два раза в год: для гидравлических испытаний и на профилактику

В Ярославле продолжаются плановые отключения горячей воды для проведения плановых профилактических работ на теплосетях.

— Мы подготовили график для жителей всех районов Ярославля с указанием дат и адресов домов, кого отключения коснутся в июне, — рассказали в мэрии города Ярославля.

С 2 по 15 июля без воды будут сидеть жители посёлка Завода 50;



С 3 до 17 июля без воды останутся жители улицы Лётной, Тормозного шоссе и Шпального переулка, а также в домах по адресам: улица 4-я Портовая, 14, улица 4-я Портовая, 17, Мельничное шоссе, 45, посёлок Шпалозавода, 1 и посёлок Шпалозавода, 2



С 5 по 15 июля отключения пройдут в квартале, где расположены улицы Победы, Советская, Республиканская, Волжская набережная и проспект Октября.



С 5 по 17 июля воды не будет в районе, ограниченном улицами Свердлова, Чайковского, Свободы и Володарского.



С 11 по 23 июля воды не будет в микрорайоне «Липовая гора».



С 16 по 29 июля горячей воды не будет в районе, ограниченном улицами Большая Химическая, Посохова, Подбутырская и Большая Федоровская.



С 20 по 30 июля без горячей воды останутся жильцы домов на улицах Красноборская и Саукова, проспект Машиностроителей, а также в микрорайонах «Средний посёлок» и «Нижний посёлок».



С 22 июля до 2 августа без горячей воды будут сидеть люди в домах в квартале между улицами Победы, Советской, Республиканской и Некрасова, а также Некрасова, Чайковского, Свердлова и проспекта Октября.



Когда будут отключать для гидравлических испытаний, а также когда пройдут профилактические работы в других районах можно посмотреть в полной таблице отключения горячей воды этим летом.

