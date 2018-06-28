Тело женщины нашли во дворе пятиэтажки на улице Чкалова

Сегодня ночью в Ярославле на «Пятёрке» случайные прохожие нашли во дворе труп 43-летней женщины. Тело лежало прямо во дворе дома № 66 по улице Чкалова.



— Люди позвонили в правоохранительные органы и рассказали об увиденном, — рассказывают местные жители.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, у женщины были серьёзные травмы на голове и синяки на лице. Но умерла она не от побоев, а от цирроза печени.



В региональном управлении Следственного комитета подтвердили смерть женщины, но подробности случившегося пока не разглашают.



Откуда у женщины травмы, пока точно неизвестно. Но есть информация, что в этом деле фигурирует мужчина, который сейчас находится в правоохранительных органах. Задержанный ранее был судим за убийство.



Недавно в Ярославле произошло другое ужасное преступление. Там женщина убила свою подругу, а в качестве орудия убийства она выбрала разделочную доску.

