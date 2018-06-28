Сергея любили и ценили его талант

Ярославский дизайнер Сергей Воронов погиб во время рыбалки в Карелии. Об этом в соцсетях сообщили его друзья. Мужчина выпал из лодки и уже не смог выбраться из воды — утянули под воду тяжёлые сапоги.

В Ярославле Сергей работал в сфере рекламы.

— Это был очень талантливый человек, претендующий на репутацию дизайнера № 1 в Ярославле. Он умел не только рисовать. Руки у него были ловкие, мастеровые. Он сам брошюровал рекламные талмуды, мастерил рекламные конструкции, сам монтировал их, порой, взбираясь на головокружительную верхотуру. Его энергия, профессионализм, талант всегда восхищали меня, — написал про него его друг Павел Никитин на своей странице в фейсбуке.



Как говорит Павел, Сергей кроме работы очень любил рыбалку — и именно те места в Карелии.