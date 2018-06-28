В центре Ярославля водитель прокатился по встречке
28 июня 2018 11:50
2 074 5
В центре Ярославля потерялся водитель. Вчера с улицы Ушинского (а эта улица в сторону Богоявленской площади односторонняя) на Красную площадь выехал «Рено-Сандеро». Видеозапись под названием «Потеряшка в центре Ярославля» выложила в соцсети Надежда Гурьянчик. Ярославцы предположили, что водитель, скорее всего, потерялся.
— Ну заблудился, с кем не бывает, — написал Сергей Томилин.
Надо отметить, что все остальные водители с пониманием отнеслись к этой ситуации и спокойно пропускали потеряшку.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как в Рыбинске автобус с пассажирами выехал на встречку.
Фото: Наталья Гурьянчик
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru