Водитель уверенно ехал по встречке

В центре Ярославля потерялся водитель. Вчера с улицы Ушинского (а эта улица в сторону Богоявленской площади односторонняя) на Красную площадь выехал «Рено-Сандеро». Видеозапись под названием «Потеряшка в центре Ярославля» выложила в соцсети Надежда Гурьянчик. Ярославцы предположили, что водитель, скорее всего, потерялся.



— Ну заблудился, с кем не бывает, — написал Сергей Томилин.



Надо отметить, что все остальные водители с пониманием отнеслись к этой ситуации и спокойно пропускали потеряшку.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как в Рыбинске автобус с пассажирами выехал на встречку.