Нас подсветят: в Ярославле появится умный пешеходный переход
28 июня 2018 07:35
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В сентябре в центре города появится необычный пешеходный переход — со звуком и подсветкой. Поэкспериментировать решили с перекрёстком улицы Андропова и Кирова.
— Освещение будет проецироваться на дорогу с информацией о нахождении пешехода в зоне перехода или сигналом о приближающемся автомобиле, — объяснили в мэрии Ярославля.
И уточнили — такой переход будет первым и пока единственным в России.
Фото: «Яндекс.Панорамы»
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