Эксперимент проведут в центре города

В сентябре в центре города появится необычный пешеходный переход — со звуком и подсветкой. Поэкспериментировать решили с перекрёстком улицы Андропова и Кирова.



— Освещение будет проецироваться на дорогу с информацией о нахождении пешехода в зоне перехода или сигналом о приближающемся автомобиле, — объяснили в мэрии Ярославля.

И уточнили — такой переход будет первым и пока единственным в России.

