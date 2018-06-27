Мужчина устроил разборки посреди дороги

В Ярославле перед судом предстанет мужчина, совершивший агрессивный и довольно странный поступок.

По данным прокуратуры, он ехал на своей «Тойоте» по Ленинградскому проспекту. Мимо него проехал автомобиль «Опель». За рулём сидела женщина.

В этот момент мужчине показалось — слишком близко проехала эта женщина. Он догнал ее, заставил притормозить, выдернул за капюшон из машины. А потом пошел к своему автомобилю, вытащил из багажника биту и принялся лупить ею по автомобилю ничего не понимающей женщины.

— Он нанес многочисленные удары по стеклам, дверям, зеркалам автомобиля потерпевшей, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Починка теперь обойдется в 65 тысяч рублей. Остыв, мужчина раскаялся в своем поступке. Сказал, что перед тем, как сесть за руль, поссорился с женой и ехал злой. Теперь ему светит либо штраф, либо даже срок до двух лет.