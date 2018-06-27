Дождемся ли чистой воды?

Проблему плохого качества воды в ярославских кранах обсудили на федеральном уровне. 26 июня в Совете Федерации приняли решение объединить малые и средние муниципальные водоканалы в один большой. По мнению властей, это решение должно улучшить качество воды во всем городе.

— В настоящее время муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения, зачастую являются банкротами или находятся в предбанкротном состоянии, — рассказал заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко. — Неудовлетворительные результаты финансово-экономической деятельности не позволяют им поддерживать инфраструктуру в состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям.

Трубы канализации и водоотведения, считают власти, требуют масштабной реконструкции и модернизации, а также перехода на единую технологию водоподготовки.



В прошлом году Росприроднадзор делал проверку качества воды в Ярославской области. Не соответствовало санитарно-химическим требованиям больше трети проб. В этом году ситуация не лучше.

