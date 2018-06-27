Дежурившие спасатели оказались на месте очень вовремя

Сегодня около четырех часов на Центральном пляже Ярославля чуть не погибла 13-летняя девочка. У ребенка случился приступ в воде.



Как рассказали в центре гражданской защиты населения Ярославля, девочка резвилась на пляже с друзьями, без взрослых. Решила искупаться. Но школьница страдает неврологическим расстройством. И в воде с ней что-то произошло — начался приступ.

К счастью, окрестности в этот момент патрулировали спасатели.

Они заметили девочку, барахтающуюся в воде. Оперативно подплыв к ней, подхватили ее и транспортировали к берегу. Спасатели уложили школьницу на жесткий щит, оказали первую помощь и передали медикам.



Спасатели призывают контролировать детей во время летних каникул. Дети до 14 лет не имеют права находиться на пляжах без сопровождения взрослых.

